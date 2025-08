Grêmio comunica lesão de Gustavo Martins

Atleta machucou-se no jogo contra o Fortaleza, na terça-feira (29). Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O Grêmio informou, nesta quarta-feira (30), que o zagueiro Gustavo Martins sofreu uma lesão de grau 2-B na coxa direita. O prazo para a recuperação e retorno aos treinamentos não foi informado.

O jogador sentiu dores no segundo tempo da vitória sobre o Fortaleza, na terça-feira (29), na Arena, pelo Brasileirão. No dia seguinte, foram realizados exames de imagem que diagnosticaram a contusão no bíceps femoral da coxa direita, conforme comunicado do clube.

De acordo com o departamento médico do clube, o jogador de 22 anos já está realizando os trabalhos de fisioterapia.

Veja o comunicado do Grêmio

"O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o zagueiro Gustavo Martins relatou dor na região posterior da coxa direita durante o segundo tempo do jogo contra o Fortaleza, ontem, pelo Campeonato Brasileiro, precisando ser substituído. Foram realizados exames de imagem que diagnosticaram lesão muscular Grau II-b do bíceps femoral da coxa direita. O atleta já iniciou tratamento com a fisioterapia para recuperação."