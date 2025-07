Grêmio cobra gestora da Arena por dificuldade de acesso ao estádio

Segue o clima inamistoso entre Grêmio e Arena Porto-Alegrense . Nesta terça-feira (8), o clube reclamou mais uma vez do atendimento da gestora do estádio e da forma como o torcedor é tratado .

Em publicação no X (antigo Twitter), o clube publicou fotos da situação enfrentada pelo torcedores e cobrou providências da Arena Porto-Alegrense. O Grêmio enfatizou que seguirá vigilante à situação.

Confira a nota divulgada pelo Grêmio

A bola rolou para Grêmio e São José, pela Recopa Gaúcha, mas teve torcedor gremista que não conseguiu entrar, esperando na fila, no atendimento da Arena. Registramos nossa inconformidade com o ocorrido e exigimos providências e explicações da Arena Porto-Alegrense. Nos manteremos vigilantes a todo e qualquer ato que prejudique o nosso maior patrimônio, a torcida gremista.

Veja a nota divulgada pela Arena Porto-Alegrense

Arena do Grêmio informa que todos os torcedores que buscaram atendimento na Central de Relacionamento foram prontamente acolhidos e orientados. Nossa equipe esteve mobilizada durante toda a operação para garantir o melhor atendimento possível, com foco na experiência e segurança de todos.

É natural que, durante a implementação de um novo processo de acesso, como é o caso da biometria facial, ocorram ajustes e intercorrências pontuais. Ressaltamos que sócios patrimoniais, sócios torcedores e público com ingressos regulares adquiridos de forma antecipada entraram sem qualquer intercorrência.

Reforçamos nosso compromisso em atender a todos os torcedores que se dirigiram à Central de Relacionamento e orientamos todos eles a realizarem, com antecedência, a atualização cadastral, o cadastro facial e a compra do ingresso. Antecipar esses passos é fundamental para garantir uma entrada tranquila e ágil nos dias de jogo.

