Grêmio avança em negociação para renovar com promessa da base

A grande novidade foi a condução . Agora, as tratativas foram assumidas pelo executivo do departamento de futebol gremista, Luís Vagner Vivian, que conseguiu superar os entraves.

Em recuperação de lesão

Jefinho se recupera de lesão ligamentar no joelho esquerdo, sofrida em maio de 2024. Ele teve outras complicações que impediram a volta no prazo inicial, no começo da atual temporada. O garoto iniciou a transição física do departamento médico para a preparação física, e a nova previsão de retorno é para o mês de setembro.