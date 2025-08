Grêmio apresenta o zagueiro Balbuena; acompanhe ao vivo

O Grêmio apresenta nesta quarta-feira (30) o zagueiro Balbuena . Com 33 anos, ele chega ao Tricolor com vínculo até junho de 2027.

O jogador estava livre no mercado após não renovar com o Dínamo Moscou, da Rússia. No clube russo, o zagueiro disputou 86 jogos e fez sete gols.