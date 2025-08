Grêmio apresenta atacante Carlos Vinícius; acompanhe ao vivo

O Grêmio apresenta nesta segunda-feira (28) o atacante Carlos Vinícius . Com 30 anos, ele chega ao Tricolor com vínculo até dezembro de 2026.

O jogador estava livre no mercado desde junho deste ano quando seu contrato com o Fulham, da Premier League, terminou. Na Europa, defendeu clubes como Napoli, Benfica, Monaco, Tottenham e PSV.

Carlos Vinícius já foi regularizado no BID da CBF e fica à disposição de Mano Menezes para a sequência da temporada. O Grêmio volta a campo nesta terça-feira (29), às 20h30min, contra o Fortaleza. O jogo será na Arena.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.