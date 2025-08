Grêmio aposta na volta da confiança para engrenar no Brasileirão

Jogadores valorizaram a volta das vitórias na Arena. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Uma vitória é capaz de transformar o ambiente de um time de futebol. Depois de quase todo um mês pressionados por más atuações e cinco jogos sem vencer, os jogadores do Grêmio mostraram como o clima ficou mais leve depois de vencerem o Fortaleza na Arena.

O jogo foi longe de ser perfeito, sem ser uma performance coletiva de encher os olhos dos torcedores, mas a sequência negativa foi quebrada. Agora o objetivo é construir algo positivo a partir do resultado da última terça-feira (29).

O tema de recuperação da confiança surgiu naturalmente nas entrevistas após a partida. Um gesto feito ainda em campo, durante a comemoração de um dos gols da noite, também foi citado como um aceno ao torcedor.

Depois de converter um dos pênaltis, Braithwaite colocou um chapéu para celebrar o momento. O centroavante explicou ao final da partida que a ideia foi homenagear os gremistas.

— Foi para dar um pouco de amor para a torcida. Faz um ano que estou aqui e foi um bom dia para fazer isso. Estou muito contente — explicou o centroavante gremista na zona mista após o jogo.

Futebol é confiança. Quando tu sabe suportar e continua trabalhando, uma hora as coisas acontecem. MARLON Lateral-esquerdo do Grêmio

Pés no chão e continuidade do trabalho

Na beira do campo, minutos após o apito final, Marlon também exaltou o resultado. Algo para ajudar aos jogadores a recuperarem a confiança para sequência que virá nos próximos dias pelo Brasileirão.

— Futebol é confiança. Quando tu sabe suportar e continua trabalhando, uma hora as coisas acontecem. A gente procura perseverar sempre. Hoje (terça) foi um passinho, temos que ter os pés no chão. (É) Difícil jogar contra o Fortaleza. Essa vitória é boa para dar confiança — disse o lateral.

Mesmo que os jogadores tenham levado aos microfones a mensagem positiva após o fim da sequência sem vitórias, Mano Menezes foi quem mais enfatizou como o resultado é importante.

O técnico reconheceu as dificuldades da equipe, mas apontou que a nova formação tática deve ser mantida com Riquelme e Alysson mais próximos a Braithwaite. E com o 2 a 1 sobre o Fortaleza, e a distância maior para o Z-4, o treinador também projetou que será mais fácil de buscar evolução do que foi ajustado no time durante o período sem vencer.

— A gente pode fazer tudo no futebol, mas as vitórias são fundamentais para dar um passo à frente, diminuir a pressão que atrapalha, que faz o jogo simples ficar difícil. A vitória diminui a pressão para o jogo seguinte, que é fora, porque você fez a obrigação em casa — comentou e seguiu:

— O campeonato está tão apertado que estamos a dois pontos do oitavo, que é o São Paulo, que tem um jogo a mais. Passar por esse momento fazendo um resultado como fizemos era fundamental.

Utilização dos reforços

A dupla de reforços será preparada para enfrentar o Sport, no dia 10 de agosto, na Arena. Mesmo caso de Villasanti, que sente dores no púbis, e não deve jogar no Maracanã.