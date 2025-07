Grêmio aposta na torcida para rentabilizar Arena e mudar de patamar: meta é chegar a 300 mil sócios

Atualmente, o número de sócios do Grêmio é de 100.232. Duda Fortes / Agencia RBS

Para tornar a nova fase da Arena uma realidade positiva, o Grêmio aposta alto no apoio da torcida. Ao assumir o controle da gestão do estádio, o empresário e pré-candidato à presidência do clube Marcelo Marques convocou os gremistas para que o Tricolor alcance a meta de 300 mil sócios — atualmente o número é de 100.232.

Ao lado do presidente Alberto Guerra em entrevista coletiva na terça-feira (15), o empresário explicou que a rentabilidade da Arena depende diretamente do torcedor. Para a operação dar lucro e refletir em novas receitas para o clube, um dos projetos que Marques pretende lançar é a venda de 25 mil cadeiras a um preço médio de R$ 300 por mês.

O sonho, se alcançado, traria receita de R$ 90 milhões por ano ao clube. O custo para abrir as portas do estádio é de R$ 50 milhões ao ano, em média, de acordo com informação passada pela Arena Porto-Alegrense à equipe do novo gestor.

— O torcedor não quer que o Grêmio seja vendido, não quer que o Grêmio vire SAF, eu sei disso. Mas o torcedor tem que fazer a parte dele, tem que se associar. Eu peço que esse gesto (compra da gestão) sirva para eles, para tocar no coração que o Grêmio vai ser gigante. O Grêmio vai botar para derreter, mas precisa ter 300 mil sócios. Eu conto com vocês, torcida do Grêmio — afirmou Marques.

Para incentivar a presença de público, a expectativa é de que preços mais baixos nos ingressos comecem a ser praticados ainda neste ano. A promessa era de valores promocionais já na próxima partida do Grêmio em casa, contra o Alianza Lima, pela Copa Sul-Americana, no dia 23.

Até dezembro, segue o chamado "período de transição", no qual a empresa Arena Porto-Alegrense continua na administração do estádio, com a ingerência de Marcelo Marques. O Grêmio, como clube, espera assumir de vez a gestão a partir de 2026, quando o empresário já pode estar na presidência – os demais pré-candidatos começaram a anunciar a desistência.

— Aumentar o número de sócios, vender todas as cadeiras, depois implantar o check-in e esses ingressos que sobram para o check-in, ter preços bem atrativos, bem atrativos mesmo, para a Arena sempre ter no mínimo 30 mil pessoas. Esse é o nosso objetivo no futuro — acrescentou o empresário.

Aumento da capacidade do estádio

A fim de aumentar a capacidade de público no estádio, o Grêmio já estuda remover um tablado que existe no espaço sem cadeiras. Com a remoção da parede onde está escrita a frase "a torcida mais fanática do Brasil", a diretoria pretende ter até 2 mil lugares a mais na Arquibancada Norte. A parede foi posta no local para resguardar a estrutura que receberia um restaurante com vistas para o gramado, projeto que nunca saiu do papel.

Com a chegada de Marcelo Marques, o que não falta nos bastidores do clube, no momento, é empolgação. Ao falar de números, o empresário não é comedido. Segundo ele, se ocorrer a sinergia entre clube, torcida e estádio, o orçamento do Grêmio pode ganhar um incremento de R$ 50 milhões a R$ 100 milhões ao ano.

— O nosso cálculo financeiro é que, pagando os custos e o que ela (Arena) vai trazer de benefícios, sendo pessimista, uns R$ 50 milhões por ano a mais para o clube, líquido. E sendo otimista, uns R$ 100 milhões. Aí vai depender do torcedor. Se vender quase todas as cadeiras, a gente chega nesses R$ 100 milhões — projetou Marques.

Ação para jogo contra o Alianza

Está na pauta de Marcelo Marques e da direção do Grêmio realizar ações para encher o estádio já na partida diante do Alianza Lima, pelos playoffs da Sul-Americana.

O presidente Alberto Guerra viajou nesta terça-feira para o Peru, onde falará diretamente aos jogadores sobre a importância de fazer um bom enfrentamento nesta quarta, na partida de ida contra o Alianza Lima, para decidir a vaga em casa. A compra da gestão feita por um torcedor do Grêmio será utilizada como discurso de motivação dentro do vestiário, antes do confronto.