Grêmio anuncia zagueiro paraguaio que foi campeão brasileiro pelo Corinthians

Balbuena foi campeão brasileiro pelo Corinthians em 2017. Rodrigo Coca / Agência Corinthians / Divulgação

Após confirmar a chegada do atacante Carlos Vinícius, o Grêmio anunciou mais um reforço para a sequência da temporada. O zagueiro Fabián Balbuena, 33 anos, estava livre no mercado após não renovar com o Dínamo Moscou, da Rússia, e assinou com o Tricolor neste sábado (26).

Com contrato até junho de 2027, Balbuena se encaixa em duas características priorizadas pela diretoria na procura por defensores: experiente e destro.

No clube russo, o zagueiro disputou 86 jogos e fez sete gols. No Brasil, teve boa passagem pelo Corinthians entre 2016 e 2018, sendo campeão brasileiro em 2017. Depois, foi negociado com o West Ham, da Inglaterra, onde atuou até 2021, antes de ser contratado pelo Dínamo Moscou.

Retorno ao Corinthians

Na temporada 2022/2023 ele chegou a ser emprestado ao Corinthians, mas não conseguiu se firmar em função de questões físicas.

Vale destacar que o jogador acumula convocações pela seleção paraguaia. Desde 2015, fez 47 jogos: amistosos, Copa América e Eliminatórias para a Copa do Mundo. A última partida pelo Paraguai foi em março deste ano, no empate em 2 a 2 contra a Colômbia.