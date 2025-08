Serrote fez 19 partidas no elenco profissional gremista. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O Grêmio anunciou, nesta segunda-feira (28), a venda do lateral-direito Igor Serrote, 20 anos, para o Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos.

De acordo com o colunista de Zero Hora, Eduardo Gabardo, pela negociação, o clube gaúcho receberá US$ 5,5 milhões, ou R$ 30,7 milhões na cotação atual. Segundo nota publicada no site do Grêmio, o Tricolor permanece com 20% de uma venda futura sobre a mais-valia.

Trajetória no tricolor

Desde o sub-10 em Porto Alegre, o lateral fez 19 partidas com a camisa do time profissional gremista. Serrote conquistou o título gaúcho de 2024.

O jogador havia sido promovido ao elenco principal no começo desta temporada, ainda sob o comando de Gustavo Quinteros.

No começo de 2025, foi campeão do Sul-Americano sub-20 com a seleção brasileira e voltou ao Grêmio para disputar posição com João Pedro e João Lucas.