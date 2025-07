Grêmio anuncia novo coordenador do departamento de ciência, saúde e performance

Anderson Donelli atua como médico do clube desde o ano passado. Grêmio / Divulgação

O Grêmio oficializou na manhã desta sexta-feira (4) o médico Anderson Donelli como o novo coordenador do Departamento de Ciência, Saúde e Performance. O profissional já atuava como médico do clube desde o ano passado e assume o cargo que estava vago desde o fim de abril, com a saída de Rafael Barleze.

— Vamos procurar trazer cada vez mais os métodos científicos para dentro das atividades do clube. Vamos ajustar os processos para aprimorar os cuidados com nossos atletas, tanto no que tange a parte de saúde quanto no desenvolvimento da performance. Pretendemos seguir desenvolvendo uma padronização e metodologia do Grêmio, que fique como legado, nos métodos de trabalho de todas as áreas envolvidas como fisioterapia, nutrição, medicina, fisiologia e massagistas, além de produzir cada vez mais ciência na área do esporte e exercício — disse ele.

Donelli é formado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) desde 2007, com residência no Hospital de Clínicas de Porto Alegre em Medicina e Cardiologia. Tem Especialização em Ergometria e Ergoespirometria (teste cardiopulmonar), pela Sociedade Brasileira de Cardiologia.

Desde 2013, o profissional atua no Hospital Moinhos de Vento. Em 2017, finalizou seu Doutorado em Cardiologia do Exercício na UFRGS. Atualmente é professor da pós-graduação em cardiologia e ciências cardiovasculares na instituição, tendo vasta produção de artigos científicos em nível nacional e mundial.

A partir da parceria do Grêmio com o Hospital Moinhos de Vento, passou a ser consultor no clube para os testes realizados junto aos elencos masculinos e femininos. Em 2024, foi um dos responsáveis por trazer a estrutura da instituição de saúde para o vestiário gremista no CT Luiz Carvalho, para os testes de pré-temporada.