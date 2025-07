Grêmio anuncia empréstimo de Arezo ao Peñarol

O Grêmio acertou nesta segunda-feira (14) a saída de Matías Arezo . O clube informou que acertou o empréstimo do centroavante para o Peñarol.

Segundo o comunicado divulgado pelo Tricolor, o clube uruguaio pagará pelo empréstimo do jogador. O valor não foi revelado .

O vínculo do atacante no Uruguai terá validade até dezembro de 2025. Contratado em julho de 2024, Arezo disputou 37 jogos pelo Grêmio, com seis gols e duas assistências.