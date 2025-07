Grêmio anuncia contratação de centroavante que estava na Premier League

Ex-jogador do Fulham, Carlos Vinícius chega para ser mais uma opção para Mano Menezes no ataque.

Carlos Vinícius é o novo reforço do Grêmio. O centroavante de 30 anos foi anunciado nesta quarta-feira (23) e assina contrato com o clube até dezembro de 2026. Ele estava livre no mercado desde junho deste ano quando seu contrato com o Fulham, da Premier League, terminou.