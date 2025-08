Grêmio aguarda resposta da proposta por Roger Guedes para segunda-feira

A proposta é de empréstimo até o fim do ano, com obrigatoriedade de compra em janeiro. Rodrigo Coca / Agência Corinthians/Divulgação

O Grêmio aguarda para a próxima segunda-feira (28) a resposta do Al-Rayyan, do Catar, para a proposta de compra por Roger Guedes. A oferta foi oficializada pela diretoria gremista neste fim de semana.

A proposta é de empréstimo até o fim do ano, com obrigatoriedade de compra em janeiro por 10 milhões de euros (R$ 65 milhões). O valor será custeado pelos empresários Marcelo Marques e Celso Rigo, sendo cobrado futuramente do clube com correção monetária.

Além dos cataris, o Tricolor também apresentou uma oferta salarial ao atacante de 28 anos, que deu sinalização positiva para o avanço da negociação. Nascido em Ibirubá, no interior gaúcho, o atleta tem o sonho de atuar no clube do coração e, para isso, aceita até mesmo reduzir os vencimentos mensais que recebe no Oriente Médio — cerca de R$ 4,5 milhões.

Roger Guedes pode se tornar o quarto reforço gremista para o segundo semestre. Antes dele, chegaram o meia Alex Santana, o centroavante Carlos Vinícius e o zagueiro Fabián Balbuena.