Grêmio acelera busca por novo meia após cirurgia de Monsalve

A cirurgia pela qual passará Monsalve fará o Grêmio acelerar a busca por um meia-armador no mercado. O colombiano sofreu uma luxação no ombro direito e terá de ser submetido a um procedimento nesta quarta-feira (23).

Internamente, o Grêmio já discute alguns nomes. Para contratar um armador de renome, a direção deve contar com aporte financeiro dos empresários Marcelo Marques e Celso Rigo .

A ideia é buscar um nome de mais impacto e que seja capaz de elevar significativamente o nível da equipe. Até o momento, não há consenso pelo atleta que preencheria estes requisitos, mas as tratativas devem ser abertas em breve.

O Grêmio informou que Monsalve, após o diagnóstico da luxação, também apresentou uma instabilidade na articulação do ombro (glenomeural) . Se fosse submetido somente a um tratamento conservador, o atleta teria alta chance de sentir a lesão novamente.

Pedido do treinador

O técnico Mano Menezes já havia falado publicamente sobre a necessidade de contratar um novo meia após as más atuações de Cristaldo e Monsalve.

Mesmo à disposição, Cristaldo não tem rendido o suficiente para recuperar espaço na equipe. Titular na goleada sofrida para o Cruzeiro, o argentino nem sequer foi utilizado contra o Alianza Lima e jogou pouco mais do que 30 minutos do segundo tempo contra o Vasco.

