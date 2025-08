Grêmio abre semana com expectativa de "jogo decisivo" e acerto com Roger Guedes 

Mano Menezes afirmou que atuação contra o Palmeiras foi a melhor desde o Mundial de Clubes. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

A semana do Grêmio ganhou ares de decisão. Questões de campo, e fora dele, terão desdobramentos nesta segunda (28). O mais importante é a preparação para o jogo contra o Fortaleza desta terça (29), às 20h30min, na Arena, em duelo atrasado.

Tendo apenas o Brasileirão em 2025 e vivendo uma instabilidade após as férias de inverno, o Tricolor vê como um "jogo decisivo" o primeiro compromisso pelo campeonato nacional em sua casa sob nova direção.

As críticas ao trabalho de Mano Menezes, com cinco jogos sem vitória (três derrotas e dois empates, incluindo a Sul-Americana) desde os 20 dias dedicados apenas para treinos e ajustes, ganham corpo entre os torcedores.

Mas também há a expectativa de resposta da negociação por Roger Guedes. Ao ser questionado se entende que o jogo desta terça-feira contra o Fortaleza será uma espécie de final, com impacto sobre sua continuidade no cargo, Mano foi evasivo.

— Conhecemos bem o futebol brasileiro. Tenho trabalhado para resolver os problemas. Esse é o caminho que temos que fazer — disse.

Cobrança interna

Depois da derrota para o Palmeiras, o quinto jogo consecutivo sem vitória pelo Brasileirão (série iniciada na rodada anterior às férias), o técnico gremista falou novamente que viu evolução e "caminhos" em campo. E apontou a partida em São Paulo como a melhor atuação desde o recomeço das competições após a parada do calendário para a disputa do Mundial de Clubes.

— Embora a derrota sempre seja ruim, enxergamos algumas perspectivas do que estamos pensando para a equipe. Os jogadores se doaram e se entregaram muito. Mas desde o retorno, foi o melhor jogo que fizemos. A perspectiva é seguirmos melhorando. Levamos esperança daqui para fazermos melhor ali na frente — disse o técnico.

Podemos e precisamos entregar mais. Precisamos colocar o Grêmio mais acima. A gente se reúne todos os dias e se cobra. WAGNER LEONARDO Zagueiro do Grêmio

As conversas entre os jogadores também são neste caminho. Depois da eliminação para o Alianza Lima, os atletas se cobraram no vestiário da Arena. Capitão contra o Palmeiras, Wagner Leonardo afirmou que essas conversas estão se repetindo em outras oportunidades também.

— Realmente a gente está se cobrando muito. Podemos e precisamos entregar mais. Precisamos colocar o Grêmio mais acima. A gente se reúne todos os dias e se cobra. Se tivéssemos caprichado um pouco, teríamos, no mínimo, empatado aqui — apontou o zagueiro.

Aguardo pelo reforço "incontestável"

Enquanto comissão técnica e jogadores buscam soluções dentro de campo, a direção trabalha para viabilizar mais opções de reforços. Após as contratações de Carlos Vinícius e de Balbuena, o departamento de futebol espera ter novidades sobre Roger Guedes. Uma oferta ao Al Rayyan foi formalizada no último sábado.

A proposta é de empréstimo até o fim do ano, com obrigatoriedade de compra em janeiro por 10 milhões de dólares (aproximadamente R$ 55 milhões). O valor será custeado pelos empresários Marcelo Marques e Celso Rigo. A proposta também conta com a previsão do pagamento de mais até 5 milhões de dólares em metas.

A conversa com o jogador está bem avançada. O Tricolor apresentou uma oferta salarial ao atacante de 28 anos na casa de R$ 1,5 milhão (podem chegar a R$ 2 milhões com atingimento de metas), que deu sinalização positiva para o avanço da negociação.

Nascido em Ibirubá, no interior gaúcho, o atleta tem o sonho de atuar no clube do coração e, para isso, aceitou reduzir os vencimentos mensais que recebe no Oriente Médio (equivalentes a R$ 4,5 milhões).