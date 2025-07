Grêmio abre conversas para contratar atacante do Cruzeiro

Há alguns meses, o Grêmio observa o atleta e acompanha a situação no clube mineiro. Gustavo Aleixo / Cruzeiro / Divulgação

Após emprestar Arezo para o Peñarol, o Grêmio tenta a contratação de um reforço para o ataque. O argentino Lautaro Diaz, do Cruzeiro, está no alvo da direção do Tricolor.

O Grêmio abriu conversas com o Cruzeiro recentemente e perguntou condições para um eventual negócio. A tentativa da direção gremista seria por um empréstimo, o que, por enquanto, não agrada o clube mineiro.

Aos 27 anos, Lautaro Diaz tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2028. No início do ano, os dirigentes mineiros pediam US$ 3 milhões para vender o atleta aos clubes que se mostraram interessados.

Há alguns meses, o Grêmio observa o atleta e acompanha a situação no clube mineiro. Apesar de não ter se firmado desde a chegada ao Cruzeiro, em 2024, o jogador ainda é elogiado pela passagem pelo Independiente Del Valle, onde teve grande destaque.

Nos próximos dias, o Grêmio pretende fechar a contratação de um novo centroavante para a vaga de Arezo. O uruguaio foi emprestado ao Penãrol até o fim deste ano.