Grêmio 5x1 Aimoré: veja os gols e os melhores momentos do jogo-treino

O Grêmio venceu o Aimoré, por 5 a 1 , nesta quarta-feira (2), no CT Luiz Carvalho. O jogo-treino foi preparatório para os próximos compromissos do Tricolor na temporada.

O Índio Capilé saiu na frente com Adriano Klein. Mas o Grêmio buscou a virada com André Henrique, Cristaldo, Luan Cândido e Arezo, duas vezes .

O time de Mano Menezes volta a campo em 8 de julho, às 19h30min, pela Recopa Gaúcha. A partida única terá mando do Grêmio, na Arena.

