Grêmio 2x1 Fortaleza: veja os gols e os melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

Time estava há quatro jogos sem vencer no campeonato. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio venceu o Fortaleza por 2 a 1 na noite desta terça-feira (29), na Arena, e encerrou uma sequência de quatro jogos sem vencer no Brasileirão.

O jogo foi decidido ainda no primeiro tempo, com dois pênaltis convertidos por Braithwaite e o gol do Fortaleza saindo nos 23 minutos iniciais da partida. A volta do intervalo teve menos intensidade, mas o jogo terminou com o Tricolor buscando ampliar o placar.

O próximo compromisso do Grêmio é no sábado (2), às 20h30min, diante do Fluminense. A partida contra o time comandado por Renato Portaluppi ocorre no Maracanã, no Rio de Janeiro.

