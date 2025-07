Grêmio 1x1 Vasco: veja os gols e os melhores momentos do jogo do Brasileirão

Zagueiro marco o gol do Tricolor.

Não foi uma boa atuação, mas o Grêmio conquistou um ponto com o empate em 1 a 1 com o Vasco neste sábado (19).

No São Januário, os donos da casa abriram o placar com Lucas Freitas . O zagueiro apareceu sozinho em cobrança de escanteio para abrir o placar.

O Grêmio respondeu com outro zagueiro: Gustavo Martins . O jovem venceu Léo Jardim de cabeça e deu números finais à partida.

Veja os lances da partida

