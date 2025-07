Grêmio 1x1 Alianza Lima: veja os gols e os melhores momentos da partida pelos playoffs da Sul-Americana

O Grêmio está eliminado da Sul-Americana . A queda na competição continental veio nesta quarta-feira (23), na Arena, ao empatar em 1 a 1 com o Alianza Lima . Na ida, havia perdido por 2 a 0. Veja abaixo os gols e os melhores momentos da partida.

Gustavo Martins abriu o placar para o Grêmio aos 10 minutos do segundo tempo. Em escanteio, a bola encontrou o zagueiro dentro da área e a finalização, com o pé, venceu Viscarra.

Nos acréscimos, empate e eliminação . Barcos aplicou a "lei do ex" ao vencer a defesa gremista e tocando por cobertura na saída de Volpi.

