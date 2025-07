Gramado melhor, mais orientadores e acesso à internet: os primeiros investimentos da nova gestão da Arena

Marcelo Marques é o responsável pela administração da Arena no momento. Angelo Pieretti / Divulgação Grêmio

A Arena receberá o torcedor do Grêmio de outra forma a partir desta quarta-feira (23). Agora, sob a gestão de Marcelo Marques antes da doação da operação para o clube, o estádio terá algumas mudanças em relação aos últimos anos para o jogo contra o Alianza Lima.

O principal foco do trabalho das últimas semanas foi a recuperação do gramado. O maior ponto de ênfase da nova gestão do estádio foi em deixar o campo em melhores condições. E a expectativa após os trabalhos dos últimos dias é de que o piso estará em condições melhores para a partida.

Outras ações

Mas outras ações também foram preparadas para recepcionar os gremistas nesta quarta-feira. Uma ação ocorrerá na esplanada do estádio. Um investimento foi feito para disponibilizar melhor acesso à internet. Um grupo de orientadores divulgará para os torcedores como fazer a conexão nas redes disponibilizadas.

Um efetivo 50% superior ao número antigo de orientadores também trabalhará no jogo. A iniciativa visa diminuir as dificuldades dos torcedores no acesso à Arena. Outras medidas também serão estudadas para a sequência dos jogos na casa gremista.