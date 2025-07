"Gosto de fazer gol", diz Gustavo Martins após o empate do Grêmio contra o Vasco 

O defensor de 23 anos citou que confia no trabalho do técnico Mano Menezes. Alexandre Durão / Grêmio FBPA/Divulgação

Gustavo Martins foi o herói tricolor no empate em 1 a 1 com o Vasco, em São Januário, neste sábado (19). O Grêmio se encaminhava para mais uma derrota no Brasileirão quando o zagueiro — escalado como lateral na partida — apareceu na esquerda da área aos 34 minutos do segundo tempo e garantiu o alívio da torcida gremista.

— Acredito que foi um gol muito importante, é um ponto importante. Temos que valorizar todos os pontos fora de casa, é muito importante esse empate hoje. Só agradecer a Deus pelo gol, que foi importante. Tô gostando, gosto de fazer gol, graças a Deus tenho feito bastante — disse após a partida.

O defensor de 23 anos citou que confia no trabalho do técnico Mano Menezes e os bons resultados são importantes para a evolução da equipe. Isso sem esquecer da partida de volta dos playoffs da Sul-Americana, nesta quarta-feira (23), em que o Grêmio precisa reverter o placar de 2 a 0 contra o Alianza Lima para se manter na competição.

— Com certeza, a gente precisa melhorar, ninguém esconde isso, mas é bom melhorar assim, com empate, com vitória daqui a pouco. A gente tem um jogo importante quarta-feira, e a gente precisa melhorar em pouco tempo para buscar a classificação, mas acredito que o professor Mano tem feito um bom trabalho e a gente está evoluindo — disse e completou, convocando a torcida:

— Conto com o apoio do torcedor, que tenho certeza que vai lá apoiar a gente. O nosso time vai se entregar e vai dar o máximo para reverter essa situação.