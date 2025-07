Goleada expõe problemas defensivos do Grêmio em volta do Brasileirão

Pressão foi marcada pela superioridade do Cruzeiro sobre o Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O retorno do Grêmio ao Brasileirão foi de decepção para os torcedores que aguardavam por um bom desempenho diante do Cruzeiro. A goleada de 4 a 1 sofrida no Mineirão, na noite deste domingo (13), expôs problemas defensivos da equipe que haviam ficado escondidos em vitórias sobre times inferiores tecnicamente, casos de Juventude e Sportivo Luqueño, antes da parada para a disputa do Mundial de Clubes.

Contra o Cruzeiro, o técnico Mano Menezes repetiu a dupla de zaga com os canhotos Kannemann e Wagner Leonardo. Gustavo Martins foi novamente o lateral direito de uma defesa que teve à frente delas uma dupla de volantes formada por Alex Santana e Villasanti. O time teve um quarteto ofensivo com Alysson, Cristaldo, Amuzu e Arezo.

A ideia tática no 4-2-3-1 tendo no quarteto de frente um meia e três atacantes foi a mesma que Mano vinha aplicando antes da parada. O Cruzeiro, porém, mostrou-se um adversário acima do nível que o Grêmio vinha enfrentando.

Os mineiros construíram um placar de 2 a 0 em um primeiro tempo no qual finalizou 13 vezes contra o gol de Volpi. O Tricolor teve quatro finalizações, apenas uma no alvo. Na segunda etapa, o time mineiro completou a goleada até finalizando menos, foram apenas quatro tiros no alvo.

A superioridade do Cruzeiro no primeiro tempo foi baseada muito na capacidade de pressionar o Grêmio em seu campo. Subindo marcação, o time mineiro não permitia que os homens de frente gremistas recebessem a bola em condições de avançar pelo campo. O garoto Alysson conseguiu alguns avanços no começo da partida, mas logo foi contido pelo lateral Kaiki.

Cruzeiro subia marcação para amarrar o Grêmio no seu campo. Tacticalpad / Reprodução

Mano Menezes admitiu após o jogo que sua estratégia não funcionou. O treinador reclamou que a equipe não cumpriu a ideia de sair rápido do setor da bola e insistiu em passes no mesmo corredor. Isso ocorreu, no entanto, porque a marcação do Cruzeiro bloqueava os passes por dentro e forçava a tentativa de jogo pelo mesmo setor da bola.

Com a goleada sofrida no Mineirão, o Grêmio chegou a 19 gols contra no Brasileirão. A equipe tem, assim, a segunda pior defesa da competição, a frente apenas do Juventude, que levou 24.