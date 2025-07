Formado no Grêmio, goleiro do Vasco tem status de um dos atletas mais valorizados do Brasil

Léo Jardim chegou no Vasco em 2023. Matheus Lima / Vasco/Divulgação

A partida deste sábado (19), em São Januário, vai marcar mais um reencontro de Léo Jardim com o clube que participou da sua formação. Com contratado renovado, o titular da meta vascaína é um dos goleiros mais bem pagos do futebol brasileiro.

Mesmo sendo formado no clube gaúcho, Léo Jardim teve poucas aparições no profissional do Grêmio. Em 2018, ele foi emprestado ao Rio Ave, de Portugal. À época, houve uma tentativa de trazer o jogador para Porto Alegre depois da saída de Marcelo Grohe, mas não houve brecha no contrato feito com os portugueses.

O próprio clube de Portugal efetuou a compra em definitivo ao término do empréstimo, por um valor de 1 milhão de euros (cerca de R$ 4,4 milhões à época).

Léo Jardim retornou ao futebol brasileiro, em 2023, quando foi comprado pelo Vasco junto ao Lille, da França. O goleiro chegava a São Januário para disputar posição com Ivan, hoje no Inter.

Não demorou muito para que ele superasse a concorrência e assumisse a meta em definitivo. No primeiro ano, atuou em 47 partidas e salvou o Vasco em muitos momentos. Além disso, se destacou como o principal goleiro no quesito defesas difíceis no Brasileirão, com 41 em 38 partidas.

O protagonismo na equipe do Rio de Janeiro fez com que o clube se antecipasse à renovação prevista ao término desta temporada, conforme destacou Carlos Amodeo, CEO do Vasco, à reportagem de Zero Hora.

— A renovação é mais do que a continuidade de um atleta importante no elenco do Vasco, é também a consolidação de uma trajetória marcada por confiança, profissionalismo e desempenho. Sua permanência reforça o nosso planejamento esportivo e estratégico, que é pautado pela estabilidade, continuidade e pela valorização de ativos com forte identificação com a camisa.

Esta não é a primeira vez que o dirigente trabalha diretamente com o Léo Jardim. Em sua passagem como CEO do Grêmio, Amodeo acompanhou o início da projeção do goleiro.

— Tive a oportunidade de acompanhar de perto o início da trajetória internacional do Léo, quando ainda estava no Grêmio e realizamos sua transferência para o Rio Ave. Desde então, ele tem demonstrado evolução constante, caráter exemplar e um altíssimo nível de comprometimento com os projetos dos quais faz parte — afirmou o CEO do Vasco.

O novo vínculo de Léo Jardim prevê multa rescisória de 10 milhões de euros (cerca de R$ 64,8 milhões).

Vasco e Grêmio se enfrentam neste sábado (19), às 17h30min, em São Januário, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Número de Léo Jardim

140 jogos*

181 gols sofridos

477 defesas (3.4 por jogo)

72% bolas defendidas

Média de 6.34 gols evitados