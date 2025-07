Ex-Grêmio renova com o Vasco e será o goleiro mais bem pago do Brasil; confira valor da multa rescisória

Após uma longa novela, o Vasco confirmou a renovação do goleiro Léo Jardim, revelado pelo Grêmio, nesta quinta-feira (10). O novo vínculo vai até 2030 e conta com uma multa rescisória milionária no contrato do jogador.

Conforme o jornalista André Hernan, ele passa a ser o goleiro mais bem pago do futebol brasileiro e só terá um salário mais baixo que Philippe Coutinho no elenco vascaíno.

Léo Jardim tinha contrato até o fim de 2025, mas existia uma cláusula de renovação automática por mais um ano caso ele disputasse 50% dos jogos da equipe na temporada. Entretanto, a direção tratava como essencial o aumento do período do vínculo.

A nova multa rescisória é de 10 milhões de euros, ou seja, R$ 64,8 milhões. Segundo o ge.globo, um fator fundamental para destravar a negociação foi a presença do português Admar Lopes, que assumiu como diretor do Vasco recentemente. Ele chegou a trabalhar com Léo Jardim no Lille, entre 2019 e 2020.

Aos 30 anos, o goleiro foi formado na base do Grêmio e disputou poucos jogos no time profissional, antes de ser negociado com o Rio Ave, de Portugal. No mesmo país ainda defendeu o Boa Vista e, na França, vestiu a camisa do Lille.