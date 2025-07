"Eu amo muito o Grêmio", diz Barcos após sacramentar a eliminação do Tricolor na Sul-Americana

Barcos foi discreto na comemoração de seu gol contra o Grêmio. Duda Fortes / Agencia RBS

Maior artilheiro estrangeiro do Grêmio, Hernán Barcos voltou a balançar as redes na Arena. Só que dessa vez deixou a torcida gremista triste, já que agora o atacante de 41 anos sacramentou a eliminação do Tricolor na Sul-Americana ao empatar o jogo para o Alianza Lima, nos playoffs da competição.

Na saída de campo, após o 1 a 1, o argentino citou "sentimentos encontrados" ao explicar que, apesar da felicidade por ajudar o time peruano, ficou triste pela queda do Grêmio.

— Fazer gol no Grêmio, obviamente, são sentimentos encontrados. É difícil, porque eu amo muito o Grêmio também e quero o bem para o Grêmio. Mas feliz pela vitória, feliz pelo Alianza. A gente vem trabalhando bastante para conseguir esse tipo de façanha — disse.

Marido e genro de gremistas, Barcos ainda comentou:

— A família é gremista, mas hoje é Alianza. Então também fica dividida, mas obviamente feliz pelo clube.

Passagem no Grêmio

Barcos foi contratado pelo Grêmio em 2013 como uma das estrelas do time que seria comandado por Vanderlei Luxemburgo. Contudo, apesar do alto investimento, o Tricolor não passou das oitavas de final da Libertadores daquele ano, quando caiu diante do Santa Fé.

O atacante seguiu no Tricolor até o início de 2015, quando foi vendido para o futebol chinês. Nesse período, marcou 45 gols em 112 jogos.