Em negociação com o Grêmio, Roger Guedes elogia o Al Rayyan: "O clube que eu amo"

Roger Guedes atua no Al-Rayyan, do Catar.

Além dos cataris, o Tricolor também apresentou uma oferta salarial ao atacante de 28 anos, que deu sinalização positiva para o avanço da negociação. Nascido em Ibirubá, no interior gaúcho, o atleta tem o sonho de atuar no clube do coração e, para isso, aceita até mesmo reduzir os vencimentos mensais que recebe no Oriente Médio — cerca de R$ 4,5 milhões.