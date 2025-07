Em meio a novidades sobre Arena e eleição, presidente Alberto Guerra decide não acompanhar delegação do Grêmio em Minas

Presidente do Grêmio terá reuniões em Porto Alegre.

O presidente Alberto Guerra não acompanha a delegação do Grêmio na viagem a Minas Gerais. O mandatário Tricolor decidiu ficar em Porto Alegre após o anúncio envolvendo a compra da Arena. Uma entrevista coletiva vai ocorrer na próxima semana para tratar do assunto.

Inicialmente, o presidente Alberto Guerra estaria presente nas viagens para Minas e Lima-PER. Depois do jogo contra o Cruzeiro, a delegação gremista embarca direto para o Peru. Na próxima quarta-feira (16), fora de casa, o Grêmio disputa o primeiro jogo contra os peruanos do Alianza Lima.

Com o anúncio feito pelo pré-candidato à presidência, Marcelo Marques, na noite da última sexta-feira (11), comunicando a compra da Arena, o presidente Alberto Guerra mudou os planos com relação às duas viagens previamente marcadas.

