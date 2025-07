Em goleada sofrida para o Cruzeiro, Grêmio repete padrão de antes da parada do Brasileirão

Técnico citou necessidade de evolução do time para o restante da temporada. Lucas Uebel / Gremio.net

O Brasileirão recomeçou para o Grêmio com um choque de realidade. A goleada do Cruzeiro sobre o Tricolor por 4 a 1 mostrou que o período de um mês não trouxe os ajustes esperados ao time de Mano Menezes de forma imediata.

Um golpe na confiança de uma equipe que prometia ter alguns dos problemas corrigidos em 20 dias dedicados exclusivamente a treinos. A primeira amostragem contra um adversário do mesmo patamar mostrou que a comissão técnica ainda terá trabalho para cumprir essa expectativa.

Em sua entrevista coletiva, Mano Menezes reconheceu os erros gremistas no Mineirão. O técnico assumiu a responsabilidade pela derrota e pela estratégia inefetiva utilizada contra o Cruzeiro.

— O treinador tem a parcela dele, certamente (na goleada). Talvez poderia ter protegido mais a equipe. Penso que a minha cobrança para todos era para jogarmos mais. E quase nunca jogamos. Tivemos algumas estocadas com o Alysson, depois insistimos pelo lado esquerdo. A equipe se contentou em jogar a bola para o Amuzu tentar o um contra um. Sabíamos como deveria jogar o jogo. E não foi assim que fizemos. Quem não joga e entrega a bola para adversário, erra a saída, traz o adversário para cima — lamentou o técnico.

Mas além de abraçar a culpa pelo resultado, Mano também indicou que será necessário que os jogadores entreguem um pouco mais. O técnico falou que esperava dificuldades pela falta de ritmo, mas que será preciso que alguns dos atletas mostrem "personalidade".

— A gente não espera milagre quando para e volta. Todas as equipes terão dificuldades com a falta de ritmo. Minhas cobranças eram por conta da insistência. Insistimos pela esquerda, nos escondemos um pouco de pedir a bola no momento mais difícil do jogo. É nessa hora que você precisa ter personalidade, não pode abrir mão de jogar. Difícil ou não, tem que jogar. Estar em time grande é assumir responsabilidade. É isso que irá nortear as escolhas daqui para a frente — projetou.

Silêncio de alguns, desabafo de outros

Essa questão ficou evidente no final do jogo. Muitos dos jogadores mais veteranos e experientes ficaram em silêncio após saírem do vestiário. Igor Serrote parou para falar com a imprensa. O lateral comentou que a estratégia projetada por Mano era para que o time jogasse de igual para igual com o Cruzeiro, mas a equipe não conseguiu transformar o plano em prática. Mas foi Kannemann, uma das lideranças do grupo, que deu a entrevista que resumiu o que foi a noite. O defensor disse que "muita culpa é minha hoje" pela derrota.

— Estamos muito tristes. Dói, mas vamos levantar a cabeça. Ver o que fizemos errado. Cada um está olhando para si para ver o que podemos fazer melhor. Temos jogo em três dias novamente e vamos fazer uma atuação que respeite a camisa do Grêmio. É pedir desculpas ao torcedor — comentou Kannemann.

Sul-Americana

De olho no jogo desta quarta-feira contra o Alianza Lima, Mano Menezes poderá ter quatro opções a mais para montar o time. Marlon e Dodi estarão nos planos para o jogo no Peru. Mas o técnico aguarda pela liberação de Cristian Olivera e Braithwaite pelo departamento médico para montar a equipe que será utilizada na Copa Sul-Americana. A tendência é de que os dois atacantes não estejam à disposição para a partida.