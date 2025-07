Em eliminação, Grêmio não atingiu "média normal" de finalizações citada por Mano Menezes

Grêmio finalizou apenas quatro vezes no alvo em empate com Alianza Lima. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio foi eliminado da Copa Sul-Americana em jogo no qual não conseguiu nem a vitória diante do Alianza Lima, na noite desta quarta-feira (23), na Arena.

Mais uma vez, o Tricolor mostrou muita dificuldade no setor ofensivo, o que fica comprovado nas estatísticas. Ao longo dos 90 minutos, o time não chegou nem ao número considerado pelo técnico Mano Menezes como uma “média normal” de finalizações no alvo para um time mandante.

Esse conceito de Mano foi explicado após o empate com o Vasco da Gama, no último sábado. Na ocasião, ao ser questionado sobre o número de finalizações do rival, um total de 31, o treinador minimizou o dado questionando quantas haviam sido, de fato, no gol. Ao ouvir do repórter que o Cruz-Maltino havia chutado sete vezes no alvo, o treinador avaliou que esse número não era alto e estava dentro de uma média normal.

— Sete está bem, né? O time mandante teve sete finalizações no gol, o que é uma média normal de qualquer time de futebol. Muda bastante isso, sabe? A gente tem que cuidar um pouco com essa questão — respondeu.

Potencial ofensivo

Pois mesmo precisando fazer, no mínimo, dois gols para levar a decisão com o Alianza Lima para os pênaltis, o Grêmio não atingiu nem as sete finalizações no alvo do Vasco, que Mano considerou apenas uma média normal. No jogo desta quarta, o Tricolor acertou apenas quatro finalizações no alvo. Os dados são do site Sofascore.