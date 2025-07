Em apresentação no Peñarol, Arezo cita dificuldade no Grêmio e se diz aliviado por voltar ao clube uruguaio

Arezo chega como grande reforço do Peñarol para a Libertadores. Peñarol / Divulgação

Liberado pelo Grêmio, Matías Arezo foi apresentado nesta quarta-feira (23) como novo reforço do Peñarol para a disputa do Campeonato Uruguaio e da Libertadores da América.

O atacante citou as dificuldades enfrentadas no Brasil em razão das longas viagens e da quantidade de jogos e se disse aliviado por retornar ao clube do seu coração.

Arezo reconheceu que abriu mão de dinheiro para jogar no Peñarol.

— Me sinto aliviado de conseguir o que queria e voltar para onde me sinto em casa. Isso foi uma das coisas que me atraiu para estar aqui, sei que aqui sou feliz, estou onde quero e sinto que esse é o meu lugar. Deixei muitas coisas de lado, hoje optamos pelo esportivo e em me sentir bem, nem tanto pelo econômico, que nem sempre é o mais importante — declarou.

Calendário apertado

Sobre a passagem pelo futebol brasileiro, Arezo disse que cresceu no período do Grêmio e citou a dificuldade de enfrentar um calendário por pouco tempo para descanso.

— Cresci muito nesse tempo. No Brasil, o jogo é muito dinâmico e te obriga a estar bem a cada três dias. Não havia tempo para nada com viagens seguidas, o que obriga teu corpo a se acostumar. Volta um Matías (Arezo) mais maduro e sendo pai, o que é muito importante — completou.

De olho na Copa

Sobre o principal objetivo em sua volta, Arezo colocou o título da Libertadores como meta. O Peñarol enfrentará nas oitavas de final o Racing, atual campeão da Copa Sul-Americana.

— Há muita esperança e vontade. Sei que há uma grande responsabilidade ter claro que o objetivo do clube é brigar pela Libertadores, que é o mais importante. Me gera muita esperança com o estádio cheio, que é o mais lindo de tudo — completou.