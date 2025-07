Em alta no Grêmio, Alysson manifesta desejo de jogar na Europa: "Sonho de moleque"

Alysson concedeu entrevista exclusiva nesta sexta-feira. Duda Fortes / Agencia RBS

Jovem promessa, Alysson Edward vem conquistando cada vez mais seu espaço no time de Mano Menezes. Inevitavelmente, como acontece com qualquer joia do futebol brasileiro, já se estipula que o atacante de 19 anos irá desfilar pelos gramados europeus num futuro nem tão distante assim. Ele falou sobre isso em em entrevista exclusiva a Zero Hora e Rádio Gaúcha.

Ao ser perguntando sobre o desejo de atuar na Europa, Alysson não titubeou. Mesmo assim, destacou que ainda tem muito a viver no Grêmio:

— Tenho desejo, sim. É um sonho de moleque que qualquer cara tem, e é o meu também. Não sei qual time seria, acho que qualquer time hoje em dia de lá de fora, de ponta, seria um sonho para qualquer um. É um sonho meu. É um sonho também conquistar, fazer uma carreira bonita aqui (no Grêmio), ter um período bonito e, posteriormente, viver um sonho lá na Europa também.

— Eu entrego tudo nas mãos de Deus, se for da vontade dele eu ir pra lá (Europa), ou se for ficar aqui e construir uma história linda. Vai ser bom dos dois lados, mas eu primeiramente prefiro ficar aqui — completa.

Multa milionária

No entanto, para quem quiser tirar Alysson do Grêmio precisará investir pesado. Internamente, o atacante é considerado um extraclasse e, por conta disso, tem multa rescisória milionária, gatilhos para aumento salarial e um contrato até dezembro de 2028.

A multa rescisória estipulada em contrato é de 60 milhões de euros (R$ 384 milhões) para clubes do exterior. Mesmo tendo um contrato considerado longo, essa multa protege o Tricolor de investidas que podem ocorrer com a abertura da janela de transferências.

Carreira em ascensão

Alysson subiu ao grupo principal neste ano, após destaque na base gremista. No último jogo antes da parada para o Mundial de Clubes, o jovem já havia deixado boa impressão, com velocidade e dribles, no 1 a 1 contra o Corinthians, na Arena.

No retorno aos gramados, na última terça-feira (8), contra o São José, no título da Recopa Gaúcha, ganhou ainda mais moral, com um gol — o seu primeiro — e uma assistência. A expectativa é de que ele seja mantido no time titular que joga contra o Cruzeiro, domingo (13), na retomada do Brasileirão.

