Elenco feminino do Grêmio se reapresenta para as disputas da Copa do Brasil e Gauchão 

Técnico Cyro Leães chegou na parte final do Brasileirão. (Caroline Motta/Grêmio FBPA)

O Grêmio voltou às atividades, nesta quinta-feira (3), visando as competições deste segundo semestre. Na sequência, o Tricolor terá as disputas da Copa do Brasil e Gauchão.

Depois do término da primeira fase do Brasileirão Feminino, em que a equipe não conseguiu avançar às quartas de final, o elenco teve um recesso de duas semanas. A retomada irá marcar a sequência de trabalho com Cyro Leães.

O treinador chegou para comandar o time nas duas últimas rodadas e, agora, terá um tempo maior para impor em prática o seu plano de jogo.

Nestes primeiros dias, o planejamento prevê avaliações e atividades mais leves, até para que o grupo possa ir recuperando o ritmo aos poucos. Nesta quinta, as atletas passaram por análises feitas por fisioterapeutas e nutricionistas.

Posteriormente, as jogadores foram até o campo do CT da Ulbra para realizar exercícios sob o comando dos preparadores Paulo Neves e Leonardo Boff.

Compromissos no mês de agosto

Na próxima semana, o Grêmio terá definido o seu primeiro compromisso pela Copa do Brasil. A CBF irá realizar o sorteio na próxima terça-feira (8), a partir das 14h30, na Granja Comary, no Rio de Janeiro. A data-base do duelo é para o dia 6 de agosto.

Além disso, o primeiro duelo pelo Campeonato Gaúcho já tem data marcada. A partida será contra o Juventude, no dia 2, às 15h, fora de casa.