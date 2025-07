Eleição no Grêmio: veja as ideias do pré-candidato à presidência Paulo Caleffi

O advogado e ex-vice de futebol do Grêmio Paulo Caleffi foi o primeiro entrevistado na série de entrevistas do Grupo RBS a pré-candidatos à presidência do clube para o triênio 2026/2028. Ele participou do programa "Sem Filtro", no YouTube de GZH, na noite desta segunda-feira (30).

As entrevistas serão transmitidas diariamente a partir das 19h. A duração será de 90 minutos. A série terá sequência na quarta-feira, com Sérgio Canozzi. Na quinta, 3 de julho, será a vez de Gladimir Chiele. Na sexta, Denis Abrahão. Por fim, na segunda, 7 de julho, Marcelo Marques.

Confira abaixo os 6 temas abordados e as ideias de Paulo Caleffi

Arena

"É muito difícil comprar a Arena. Não é impossível, senão o presidente Romildo Bolzan Júnior não teria tentado em um movimento iniciado pelo presidente Fábio Koff e que o presidente Alberto Guerra tentou finalizar. O negócio é bom quando tivermos toda ciência de como está o equipamento. É como tu realizares a compra de um imóvel: vai ser feita uma vistoria, mas tem coisas que tu apenas vais descobri-las com o uso. Tenho claro que não é uma facilidade e precisamos saber as despesas com os fornecedores, em torno de 200, e um déficit de manutenção de R$ 30 milhões. Então, já partimos com R$ 30 milhões a menos. O Grêmio é detentor de um terço do financiamento da dívida. Os outros dois terços não estão disponíveis para a venda. Não foi e não vai ser por impossibilidade jurídica. Entendemos que é possível realizar um negócio em compensação com a área do Estádio Olímpico, atrair as partes para o empreendimento e trazer a gestão para o Grêmio. Entendemos que é possível conduzir para uma parceria. Essa de agora não funcionou na concepção do negócio. São situações que se tornaram um mau para o clube. O tratamento que fornecem afasta o torcedor. O que podemos fazer de maneira objetiva é trazer a segurança pública e estabelecer um melhor acesso, melhorar as filas, estabelecer comunicação com o torcedor sobre informações da condição da Arena no dia do jogo. O Olímpico é a única garantia patrimonial que o Grêmio tem. A entrega ocorreria lá no início, mas o presidente Koff não deixou isso acontecer".

SAF

"A questão da SAF é pouco explorada e o que me gera desconforto é que, quando migramos para esse modelo de gestão, há um motivo que é recuperação judicial, um processo que evita a falência de uma empresa para ela não quebrar. Mas apenas chuta para frente a dívida. Tu buscas a SAF quando não tem mais condições de realizar. quando tu vendes a SAF é o departamento de futebol. Só que a dívida fica vinculada ao clube associativo. O Bahia, como todas as SAFs do brasil, não teve resultado positivo no balanço que saiu recentemente. Tu abres a possibilidade de o comprador vender, ir embora, mas fica a dívida atrelada ao clube social. A preocupação é a garantia do clube. Mas o pior é a SAF disfarçada, que vai injetando dinheiro e depois não tem mais como pagar os financiadores. O Grêmio tem muito potencial que, no nosso entendimento, não é realmente realizado. No aspecto comercial, engajamento de torcida, alcance do clube, estamos num andar acima. Eu sou contra o mesmo patrocínio para os dois clubes (Inter e Grêmio). Tivemos um produto (Luis Suárez) que possibilitou um incremento de 60 mil sócios e R$ 43 milhões para a loja. Em agosto de 2023, a adimplência era de 7,3 milhões no quadro social. O Grêmio teve uma dimensão mundial, e é isso que nós queremos fazer: atrair investidor e ter, em troca, exposição da sua marca, como no caso do Luis Suárez".

Futebol masculino

"Nós teremos o maior departamento de futebol profissional do clube. Danrlei será o linha de frente, como gerente, além do Maicon. Sobre Felipão, não vou fazer uso da imagem sem ter um acerto com ele. Teremos ainda um executivo de futebol, que não vou dizer o nome porque está empregado, com um perfil de prestar esclarecimentos. E haverá ainda a figura política, mas esse nome ainda não me sinalizou de forma definitiva. Temos o Centro Digital de Dados (CDD), que tivemos um incremento grande do setor com a chegada do Fernando Lázaro. O Grêmio precisa se organizar em seu ambiente administrativo. Não importa fazer duas ou três contratações. A contratação precisa gerar um impacto diferencial, como falamos em uma espinha dorsal, ter um grande jogador para cada setor. Tudo isso analisado em parceria com o CDD. Temos a vantagem de estar trabalhando há um ano e meio e não de forma meteórica. Temos projetos a ser implementados no dia 1 da gestão. Eu falo que o Grêmio precisa caminhar com suas próprias pernas, precisa ter projetos de gestão que possibilitem um clube muito mais capacitado, que não precise de aporte de pessoas físicas. O torcedor vai passar a ser indicado a um parceiro do clube para fazer suas compras. Nessa plataforma, vai ter um desconto para produtos de fora do clube. Vai ganhar em torno de 10% de desconto, e o associado, 15%. Mas o somatório vai gerar uma renda de 5% por compra para o Grêmio".

Futebol Feminino

"O principal projeto é a autonomia financeira do Departamento de Futebol (Feminino). Vamos ter a Copa do Mundo Feminina no Brasil (em 2027). Existem marcas que são direcionadas exclusivamente ao futebol feminino. Perdemos incremento de receitas em parcerias que são exclusivas para as mulheres. A busca é estabelecer o que o Corinthians fez: uma linha de cosméticos exclusiva para o time feminino, por exemplo. Criar a capacidade de novos recursos para a modalidade, como Corinthians e Ferroviária. Precisamos analisar que modalidade contratual que o Grêmio firmou, a médio e longo prazo".

Categorias de base

"O primeiro ponto que vamos impor é que as categorias de base estarão subordinadas ao Departamento de Futebol Profissional. Nenhum atleta da base será dispensado sem que se faça um requerimento ao Departamento para que se faça uma análise final do jogador. Para evitar perder jogadores, vai ter que ser certificado pelo departamento profissional. Vamos reativar o futsal do Grêmio e vamos construir em uma área do Cristal, que também já temos investidor. É uma área também para captar jogadores, tornar uma modalidade olímpica, o que abre uma chance de Lei de Incentivo ao Esporte, por empresas que só investem no futsal. O Grêmio tem 100 escolas conveniadas no Brasil e quatro fora do país. Vamos fazer o monitoramento de todas essas conveniadas e produzir relatórios que vão cair diretamente aqui, em Porto Alegre. Profissionais do Grêmio vão fazer análise para ver se vale o investimento. Subsidiar a família e começar a preparar a vinda deles para o Rio Grande do Sul. Não podemos nos afastar das nossas tradições. Equipes campeãs sempre tiveram dois fatores: extremamente competitivas e alto aproveitamento da base. Meu entendimento é que primeiro o jogador entrega para o clube e depois encaminha para venda".

Conselho de Administração

"Esse conselho é inserido no organograma do clube com um presidente e seis vice-presidentes. É administrado em conjunto. O Grêmio precisa ser gerido profissionalmente conforme previsto no estatuto. Tudo precisa ser determinado para eles conduzirem os processos profissionais do clube: CEO, marketing, financeiro, recursos humanos… Teremos um cargo de gerente de operações estratégico e governança, uma pessoa acostumada a Copa do Mundo, Olimpíada, do ambiente corporativo e do business. Chega do Grêmio andar pendurado em bengala. Se precisar de aporte, o nosso eu já deixo registrado, é doação".

Membros do Conselho de Administração de Caleffi

Ricardo Sessegolo

Pedro Dal Magro

Jaime Binsfeld

Luigi Gerace

Marcelo Duarte

Antônio Vicente Nunes

