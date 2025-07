Eleição no Grêmio: veja as ideias do pré-candidato à presidência Marcelo Marques

O empresário Marcelo Marques, 45 anos, encerrou nesta segunda-feira (7) a série de entrevistas do Grupo RBS com pré-candidatos à presidência do Grêmio para o triênio 2026/2028. Ele participou do programa Sem Filtro, no YouTube de GZH.

Boa parte do tempo foi dedicada ao estádio onde o time joga. Marcelo revelou que, sim, está negociando a compra dos dois terços da Arena. Está otimista, inclusive, em uma resolução até o aniversário do Grêmio, em 15 de setembro.

Confira abaixo os 7 temas abordados e as ideias de Marcelo Marques.

ARENA

"A questão agora está Jurídico com Jurídico, porque o financeiro a gente já se acertou. O valor está acertado. Não tem nada assinado. É difícil prometer para o torcedor que vai dar certo. Isso é questão de honra, questão institucional. Eu quero fazer isso pelo Grêmio. Porque esse é o meu legado que eu quero deixar para o Grêmio. Eu não aguento mais essa questão da arena. E isso vai fazer o Grêmio mudar de patamar. A Arena precisa ser do Grêmio. É um mundo que se abre. (Sobre fazer o negócio ainda nesse ano) Meu jurídico diz que é possível. Não tem prazo. Não depende de eleição, não depende de gestão. Fechando o negócio, a gente decreta feriado no Rio Grande do Sul e faz a festa. (Sobre ser uma doação o valor gasto na compra da gestão). Daí eu, como presidente, vou aceitar que o Marcelo Marques doe a Arena para mim. A própria Metha quer resolver antes. É o que eu sinto. Estão dispostos, sim. Pelo motivo que não está dando mais lucro a eles. Olha só os públicos que estão, as rendas que estão. E a perspectiva é que seja disso para pior, porque a torcida não abraça mais essa ideia. E para isso funcionar, a torcida tem que abraçar a ideia. Existem duas questões financeiras. Uma é a dívida, que são esses dois terços que qualquer um pode comprar. Outra coisa é a gestão. Na questão da gestão, o Grêmio precisa ser informado antes. Mas eu já conversei com o presidente, o Grêmio está sabendo de tudo isso. O presidente Guerra está de acordo. Realmente é um negócio grande, complexo, mas tem agendamento já de novas conversas. Não posso precisar a data. E o entorno vai se resolver. Eu chamo de detalhes. O custo é em torno hoje de R$ 50 milhões anuais. A partir do momento que o Grêmio toma posse, nós temos 25 mil cadeiras a um ticket médio de R$ 300 por mês. São R$ 90 milhões por ano. O meu cálculo com a Arena sendo do Grêmio, sendo muito pessimista, é que o Grêmio vai arrecadar R$ 50 milhões a mais por ano livre para o caixa do clube. E a ideia não é ter show. O show é show do Grêmio."

CATEGORIAS DE BASE

"A categoria de base é uma das nossas 'SAFs'. É uma mina de ouro para o clube. Não só com dinheiro de venda de jogador, mas também para trazer ao time principal, para ter rendimento dentro de campo. Cada R$ 1 investido na base dá R$ 4 de retorno. É muita coisa. Então, se o Grêmio investe em torno de R$ 30 milhões por ano na base, por que a gente não investe R$ 40 milhões, R$ 50 milhões, R$ 60 milhões? Os últimos jogadores formados que estão dando resultado para o Grêmio são vindos do Cristal. Mas a gente precisa investir também. Vai ter que tirar o dinheiro do bolso. Quando tem um aporte melhor, dá para utilizar o jovem um pouco mais no time principal (antes de vender). E também dá para esperar um faturamento melhor da venda, porque a gente não está desesperado para vender. Então, tem que ter como política trabalhar com 30% da base no grupo ou perto disso."

SAF

"Eu sou contra SAF. As maiores torcidas do país, não por acaso, são os clubes que mais arrecadam. O Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras e o São Paulo. Nós temos que encostar nessas torcidas. Quando a torcida do Grêmio for essa que está encostada neles, não vai faltar mais dinheiro. Acabou o problema de dinheiro. A gente tem que chegar lá. E aí é o seguinte: é mais fácil angariar mais torcedores sendo de alguém o clube ou o clube sendo seu? Então, enquanto todo mundo acha um problema, que agora é a hora de virar SAF, eu acho que a gente está diante de uma grande oportunidade. Porque ali na frente, quase todos serão SAF. E nós só vamos lembrar dos clubes fera, aqueles que são da torcida. Sem o dinheiro de SAF, só com o dinheiro novo, que pode vir da melhor gestão da base, da gestão da Arena, ampliação da torcida".

FUTEBOL MASCULINO

"Sendo eleitos, nós vamos aportar um dinheiro no clube para poder ter um time mais forte. Nos meus moldes seria só compensar o valor que eu dei lá no final. Não é que eu vou sustentar o Grêmio, que às vezes parece. O certo é o clube andar com as próprias pernas. Mas nós estamos num momento de emergência. A partir desse primeiro aporte, a torcida vai vir, vai fazer um movimento, eu confio no torcedor do Grêmio. Tem que ter um aporte para o time. E tem que ter um aporte no fluxo de caixa. Eu me sentiria derrotado se saísse daqui a três anos e o Grêmio continuasse devendo R$ 700 milhões. Mano Menezes e o Felipão, eles conhecem muito do Grêmio. São gaúchos, conhecem a aldeia, sabem o estilo que o gremista gosta, que o Grêmio jogue com raça. O meu treinador é o Mano. Mas o futebol é resultado. Se acontecer um desastre, a gente repensa. Mas total moral para o Mano."

FUTEBOL FEMININO

"Sinto que o futebol feminino é visto como um gasto. Mas um clube da Série A tem que ter obrigação. De 16 campeonatos gaúchos, o Grêmio ganhou só cinco. A melhor posição no Brasileiro foi um sétimo lugar. Falta foco e falta amor. Vamos contratar pessoas que tenham já conhecimento grande no feminino. A gente tem que brigar por títulos. Por exemplo, um Case Suárez do feminino. Por que não? Qual é o salário da jogadora mais cara do mundo? Um milhão de euros por ano. A gente pode trazer uma dessas top, mas tu acha que com a estrutura que tem hoje elas vêm? Até hoje a gente não tem o CT do feminino. Nós vamos fazer um CT digno para o feminino. Que essa moça contratada tenha o prazer de vir jogar aqui."

CONSELHO DELIBERATIVO

"Estão falando muito nas SAFs e a gente está chegando para mudar. O torcedor está olhando e diz: 'Nossa, o Marcelo é um cara certo para continuar sendo da torcida'. Então, eu preciso colocar no mínimo 70 conselheiros novos agora (eleição de renovação de 150 cadeiras, que ocorre em setembro). O Grêmio tem 33 grupos políticos. Eles já estão com votos comprometidos. (Caso chegue à etapa final, quando o associado vota) Em média, votam 12 mil gremistas. Nós vamos fazer uma votação recorde dessa vez. Que desses 40 mil sócios (aptos a votar), esses 28 mil que não têm costume de votar, vão lá votar".

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

"Dentro do Conselho de Administração (CA) nós vamos discutir o Grêmio, mas todos eles vão ter o foco em uma área. Essa é a novidade que a gente está trazendo. Tem o Odorico Roman, tem o Antônio Dutra Júnior, que será vice de futebol também. Tem o Luciano Brasil, procurador do Estado. Tem o Rigo, e daí é a família Rigo. O Celso (ou o filho Fábio) vai focar é o comercial, é o patrocínio."

O candidato citou cinco nomes escolhidos para compor o CA:

Antônio Dutra Júnior

Odorico Roman

Luciano Brasil

Celso Rigo (ou o filho Fábio)

Juliano Franczak (Gaúcho da Geral)