Eleição no Grêmio: veja as ideias do pré-candidato à presidência Denis Abrahão

O administrador Denis Abrahão, 69 anos, com diversas passagens pelo departamento de futebol, foi o quarto participante da série de entrevistas do Grupo RBS com pré-candidatos à presidência do Grêmio para o triênio 2026/2028. Ele participou do programa Sem Filtro, no YouTube de GZH, na noite desta sexta-feira. Desde segunda-feira as entrevistas estão sendo transmitidas a partir das 19h, com duração de 90 minutos. A série será concluída na segunda, dia 7, com o empresário Marcelo Marques.

Sobre uma possível unificação com as candidaturas de Sérgio Canozzi e Gladimir Chiele para concorrer à presidência, Denis deixou claro que não pretende abandonar o sonho de comandar o clube. Mas deixou margem para conversas sobre as chapas para a renovação do Conselho Deliberativo, que ocorre em setembro será decisiva para a aglutinação de forças visando o pleito a presidente.

Confira abaixo os 6 temas abordados e as ideias de Denis Abrahão

SAF

"Todos os grandes clubes estão se transformando em SAF. Agora, tem outros clubes que não, né? Por quê? Porque tem um patrimônio violento, que é a torcida. E se tu casar com criatividade a torcida e teus objetivos, tu consegues alavancar projetos novos. O Grêmio tem uma televisão. Será que ela não pode ter um outro tipo de perfil de trabalho com a televisão? Tem os games. Os games são explorados para o clube de futebol? Não. O que está escrito na camisa do Flamengo? FlaBet. Por que não pode ter escrito na camisa do Grêmio a GreBet? Tudo isso aí são coisas para se pensar. Se eu sou a favor de SAF? Eu não gostaria de entregar o Grêmio para ninguém. O Grêmio eventualmente pode ser SAF, mas não assim vendendo 90% todo o controle acionário. Existem outros modelos que estão sendo estudados: holding financeira, fundo de investimento, investidores individuais. Fui executivo da ISL em 2000. Mas se vive de outra forma hoje. Foi a primeira SAF do país. Mas quem diria que a maior empresa de marcas esportivas do mundo ia quebrar. E aí faz o quê? Quem garante que essa SAF, já tem casos de SAF aí, que o resultado é um fracasso total, né? Fracasso total. Vasco da Gama já está na terceira SAF, eu acho. A minha grande SAF será a categoria de base. Essa é a nossa galinha dos ovos de ouro. Eu vou adiantar uma coisa para vocês aqui. No organograma do Grêmio vai ter um vice-presidente de futebol amador. Da escola até se profissionalizar."

Arena

"Bom, primeiro, o Olímpico é nosso. Não tem hipoteca, não tem ônus. Então nós temos um patrimônio. Se nós tivermos que voltar para casa, voltamos, mas não será o caso. Para gente fazer a troca de chaves, a primeira coisa é o entorno da Arena. Nós não podemos nos mudar para Arena com aquele entorno daquele jeito. Se vocês forem hoje no Humaitá, tem água que vai bater no joelho. Nós não podemos tratar o nosso povo assim. O maior patrimônio do Grêmio Football Porto-Alegrense é a sua torcida. Eu acredito que até o fim do ano alguma coisa forte acontece com o Grêmio como clube. É um quebra-cabeça que a gente tem que saber fazer, juntar as peças. A coisa deve estar muito bem encaminhada. Porque o Grêmio hoje detém 66%. Falta comprar um terço que já está praticamente sendo negociado. E quando o Marcelo (Marcelo Marques, pré-candidato à presidência do Grêmio) diz que está negociando, eu acredito".

Futebol feminino

"Eu vou investir dentro das possibilidades, eu não vou prometer aquilo que eu não posso cumprir. E no futebol feminino, você pode agregar um valor que as pessoas ainda não perceberam, que é a família, que são as crianças. Tem muita mãe jogando futebol. Tu pode transformar isso aí numa grande família. E tu pode alavancar grandes projetos aí. Família, sociedade... Clube de futebol, amor, paixão, raiz, criação de valores, educação, tirar do anonimato e trazer para um convívio social melhor, tirar do meio do mato, tirar das ruas, acabar com a droga, trazer para dentro do clube. Isso aí tudo pode ser aproveitado e muito bem aproveitado. Esse é um projeto nosso também."

Conselho de Administração

"O meu Conselho de Administração vai ser diferente. Vai ter um modelo organizacional diferente do atual. Eu não gosto desse negócio de reuniões semanais. Eu acho que o conselheiro de Administração tem que se envolver nos processos. Tem que determinar, cobrar e acompanhar, estar quase que diariamente dentro do clube. Porque assim que eu fui criado, assim que eu vi o futebol dar certo. Eu vejo muita distância: hoje ninguém conhece os vice-presidentes do clube. Todos têm que se responsabilizar pelas suas áreas. Todos têm que dar entrevista, todos têm que aparecer, todos têm que botar a cara a tapa. Não só o presidente e o vice-presidente de futebol. E essas pessoas têm que aparecer, têm que ganhar notoriedade, têm que dar cara a tapa, na vitória tem que ser venerado, na derrota tem que apanhar. É assim que se cria dirigentes novos, com tesão, com razão, com vontade, com vontade de vencer. Um vencedor se cria dessa forma, apanhando e recebendo elogio. Não escolho as pessoas pela quantidade de dinheiro que têm, porque isso não demonstra competência. Agora eu tenho minhas convicções. A minha direção está montada já. Lógico, um ou outro botão pode ser mudado? Convidei todos? Não. Mas eu já tenho na minha cabeça qual será a minha estrutura. Já tem todos os nomes, de todas as posições."

Conselho Deliberativo

"Primeiro, eu quero fazer um chamamento, um pedido ao torcedor. Vote na chapa do Dênis para o Conselho Deliberativo. Isso é mandatório. Se a minha chapa não for para o Conselho Deliberativo, eu não sou candidato, gente. Porque eu não renovo como conselheiro. E o nosso objetivo é o Conselho Deliberativo, depois é presidencial. O Grêmio tem que melhorar o seu Conselho Deliberativo. É muita gente. O que nós temos são informações de forma informal. A gente não consegue aprofundar um assunto dentro do Conselho. Nós temos que modernizar o Grêmio. Não estou pensando em diminuir o número de conselheiros, eu estou pensando em aprimorar, dar funções. Hoje já existem comissões que tratam de determinados assuntos, mas que não têm a relevância e a importância que deveriam ter. Por quê? Porque, de uma hora para outra, se torna um ser político."

Futebol masculino

"Nós temos que resgatar a identidade do Grêmio, o DNA. O Grêmio não saiu fora dos campeonatos por injustiça nesse ano, saiu fora dos campeonatos porque não jogou nada, absolutamente nada. O torcedor não vai no estádio porque não quer ver aquela mixaria que nós estávamos vendo. Felizmente já melhorou um pouquinho. Tu olhas e já vê, opa, tem mão do treinador. Já tem um preparo físico melhor. O Grêmio já tem um treinador que é fechado com o clube, já tem um preparador físico também, que é o Rogerinho. Quer dizer, nós estamos voltando a uma estrutura antiga. Eu vou ter um vice-presidente de futebol, eu vou ter um diretor executivo, vou ter um coordenador técnico, aliás, já está lá, que é o Felipão. Esse nome eu posso citar. A não ser que ele não queira ficar. O Mano depende dele. Eu particularmente gosto muito do Mano. (Manteria?) Depende dos resultados. Eu acho que tem muita gente jovem surgindo aí, tem que dar oportunidade. Assim como eu fiz com o Tite em 2000. Mas eu gosto do Mano. O Vivian (Luís Vagner, diretor executivo de futebol) acho que vai (continuar no Grêmio), mas em outra função. O perfil de jogador que buscarei será o sanguíneo, que queira ser um vencedor, não importa se ele é rico ou pobre. O Kannemann é meu modelo, entrega tudo. Já fez 40 cirurgias. Renovaria com ele, até para ser exemplo para os outros."

*Pré-candidato ainda não revelou os membros de seu Conselho de Administração

