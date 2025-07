Drone misterioso sobrevoa CT do Grêmio e clube registra boletim de ocorrência

Na segunda-feira, um drone desconhecido sobrevoou a área do CT Luiz Carvalho durante o treino do Grêmio. O clube fez um boletim de ocorrência nesta quinta-feira (10) e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Além disso, dois carros tentaram entrar no centro de treinamentos sem permissão. O Grêmio informou ao ge.globo que as pessoas que estavam nos veículos, um Ônix e um T-Cross, tinham ligação com a espionagem. Quem estava no Ônix já foi identificado.