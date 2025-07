Dodi sobre jogada ensaiada do Grêmio: "Na primeira já deu certo"

Responsável pelo lançamento que deu origem ao gol de Alysson que abriu o caminho para a vitória do Grêmio por 2 a 0 sobre o São José e a conquista do título da Recopa Gaúcha nesta terça-feira (8), Dodi celebrou o resultado dos treinamentos.

O volante, que atuou ao lado do estreante Alex Santana, ressaltou a importância do título. Segundo ele, a conquista dá moral para o grupo.

— No primeiro semestre a gente não foi tão bem. No final, antes da parada, a equipe reagiu bem e, como falei, um título assim quando a gente volta é muito importante para dar confiança para a equipe. Agora é trabalhar para dar sequência às vitórias.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.