Direção do Nacional-URU confirma interesse em volante do Grêmio, mas classifica negócio como "difícil"

Carballo tem vínculo com o Grêmio até dezembro de 2026. (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

De volta ao Grêmio após a passagem pelo futebol dos Estados Unidos, Felipe Carballo desperta o interesse do Nacional-URU, clube que o revelou. O volante ainda tem contrato com o Tricolor até dezembro de 2026.

Em contato com a reportagem de Zero Hora, um dos membros da diretoria do clube uruguaio afirmou que sempre houve interesse por Carballo. No entanto, neste momento, uma negociação é classificada como "difícil".

Além disso, por hora, o clube não deve apresentar uma proposta oficial. Antes da chegada ao Grêmio, em 2022, Carballo havia sido eleito o melhor jogador do Campeonato Uruguaio na campanha do título com o Nacional.

O retorno

Depois de passar uma temporada defendendo as cores do New York Red Bulls, o jogador retornou ao Grêmio neste mês de julho.

Mesmo com nome regularizado no BID (Boletim Informativo Diário), ele segue realizando atividades de recondicionamento físico. Ainda não há data estipulada para Carballo voltar a ficar à disposição.