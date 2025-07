Destaques em jogo-treino do Grêmio buscam espaço na segunda metade da temporada

Alex Santana (E) e Cristaldo (D) conversaram com Mano Menezes durante a atividade. André Ávila / Agencia RBS

A disputa de um jogo-treino não vale título, muito menos pontos na tabela. Contudo, para o Grêmio, a atividade contra o Aimoré, na quarta-feira (2), no CT Luiz Carvalho, foi importante para encontrar respostas para questões importantes sobre a segunda metade da temporada.

O resultado de 5 a 1, por mais que pareça expressivo, é pouco representativo para ambos os times. A vitória não coloca o Grêmio em outro patamar para os próximos jogos, assim como a derrota não apaga a boa campanha do Aimoré na Divisão de Acesso, da qual é líder.

O jogo-treino foi importante para fazer experiências, dar ritmo ao grupo, que estava de férias por conta do Mundial de Clubes, e confiança para atletas. Três jogadores se destacaram na atividade, com gols, assistências e entrega dentro de campo.

Cristaldo

O argentino marcou o primeiro gol gremista, com um chute de fora da área, e deu assistência para o segundo, que foi de André Henrique. Cristaldo também se movimentou bastante e criou boas oportunidades, principalmente no segundo, dos quatro tempos, de 30 minutos do jogo-treino.

O meio-campista terminou o primeiro semestre como titular, superando a concorrência de Monsalve, e assim deve seguir para o retorno, que ocorre oficialmente na terça-feira (8), contra o São José, na decisão da Recopa Gaúcha, na Arena.

Arezo

Outro destaque foi Arezo, que entrou no segundo time da atividade e marcou dois gols. O uruguaio é uma incógnita para o segundo semestre. Há interesse do Peñarol, do Uruguai, mas o atacante não vê problemas em se manter no Grêmio, desde que tenha oportunidades de jogar.

Arezo tem 23 partidas disputadas na temporada, 6 gols marcados e 2 assistências. O uruguaio tem a concorrência na posição de Braithwaite, o qual não participou do jogo-treino — foi poupado por relatar dores no tornozelo direito —, e André Henrique, que começou a atividade na primeira equipe.

Alex Santana

Por fim, o terceiro destaque é de um estreante. Alex Santana foi a única contratação, até o momento, do Tricolor para o restante da temporada. O volante de 30 anos iniciou o jogo-treino na primeira equipe, ao lado de Cuéllar.

Ele foi participativo durante os 60 minutos em que esteve no gramado, com desarmes e ajudando na saída de bola. A primeira impressão foi positiva, e os olhos de Mano Menezes estavam atentos à movimentação do atleta.

Santana chega disputando uma vaga no meio de campo para a partida contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, no dia 13 de julho, quando o Brasileirão retoma para o Tricolor. Ele disputa uma das vagas com Cuéllar e Camilo, já que Dodi vai cumprir suspensão.

