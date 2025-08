Desfalque contra o Palmeiras, Villasanti tem atuado no sacrifício pelo Grêmio

Paraguaio é o segundo jogador do elenco gremista que mais vezes atuou na temporada. Lucas Uebel / Gremio

A justificativa para a ausência de Villasanti contra o Palmeiras, neste sábado (26), é um quadro de gastroenterite, mas há outro ponto que preocupa a comissão técnica do Grêmio. Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, o volante tem convivido com dores na região do púbis desde janeiro.

Embora tenha reclamado deste problema desde o início da temporada, não foi diagnosticada uma lesão crônica no local. Mesmo assim, não se descarta a necessidade de cirurgia ou, ao menos, de uma parada maior para tratamento e recuperação do caso.

Ambas as situações foram recusadas pelo atleta, que deu preferência por seguir à disposição para jogar, mesmo que no sacrifício, tanto no Grêmio quanto na seleção paraguaia, nas datas Fifa, dada a importância dos compromissos.

Apesar de atuar descontado, Villasanti é o segundo atleta do elenco gremista que mais jogou nesta temporada (30 vezes), atrás somente do goleiro Tiago Volpi, que tem uma exibição a mais até este fim de semana.

Durante a parada para o Mundial de Clubes, o volante chegou a ser preservado das atividades no CT Luiz Carvalho, em situação exposta pelo técnico Mano Menezes após o duelo com o Alianza Lima, no Peru, pela Copa Sul-Americana.

— Eu acho que a gente fez uma boa primeira parte desse treinamento, que é a parte física, que é a parte de introdução de força para a equipe, mas a gente nunca teve Braithwaite, Villasanti e Kike — disse o treinador, citando-o entre dois casos de lesões.

Com a volta das competições, o paraguaio seguiu entrando em campo. Mas foi poupado contra o São José, pela Recopa Gaúcha, e começou no banco de reservas diante do Vasco, no Rio de Janeiro.

Contratado junto ao Cerro Porteño em 2021, o volante conquistou três Gauchões (2022, 2023 e 2024) e foi vencedor da Bola de Prata do Brasileirão de 2023. Em maio deste ano, teve contrato renovado até 2029.