Denis Abrahão fala sobre suas ideias para o futebol feminino do Grêmio: "Vou investir dentro das possibilidades"

Denis Abrahão foi entrevistado desta sexta-feira. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Desde segunda-feira (30), o Grupo RBS realiza uma série de entrevistas com pré-candidatos à presidência do Grêmio para o triênio 2026-2028. Nesta sexta-feira (4), o entrevistado foi o administrador Denis Abrahão. Entre os temas questionados estiveram a Arena, o departamento de futebol, a possível transformação do clube em SAF, finanças, entre outros.

A dinâmica das entrevistas prevê que um outro pré-candidato faça um questionamento ao adversário. Os temas foram pré-estabelecidos em sorteio. O questionamento feito a Abrahão partiu de Sérgio Canozzi, o entrevistado de quarta-feira (2). Sua indagação foi sobre o futebol feminino do Grêmio.

Canozzi formulou a seguinte pergunta:

— Qual a tua programação para o futebol feminino? Tu pensas em valorizar o futebol feminino? Pensas em criar um plano de carreira? Como vamos segurar os talentos?

Abrahão respondeu da seguinte maneira:

— Eu vou investir dentro das possibilidades. Eu não vou prometer aquilo que eu não posso cumprir. E no futebol feminino, você pode agregar um valor que as pessoas ainda não perceberam, que é a família, que são as crianças. Tem muita mãe jogando futebol. Tu pode transformar isso aí numa grande família. E tu pode alavancar grandes projetos. Família, sociedade... Clube de futebol, amor, paixão, raiz, criação de valores, educação, tirar do anonimato e trazer para um convívio social melhor. Isso aí tudo pode ser aproveitado e muito bem aproveitado. Esse é um projeto nosso também.

Ele também destacou a importância das mulheres em sua gestão.

— Nós temos, felizmente, uma área de mulheres na nossa diretoria. Eu já tenho hoje a Ester, que coordena as mulheres gremistas no nosso grupo político, que vai fazer um trabalho magnífico, está começando agora conosco. É uma pessoa sensacional. Temos um projeto feito e ela vai implementar. Eu queria deixar bem claro isso, que sem dúvida alguma vai ser investido, porque nós podemos trazer grandes coisas para dentro do Grêmio.

Entrevistas no Sem Filtro

As entrevistas são realizadas no programa Sem Filtro, transmitido diariamente a partir das 19h, no YouTube de GZH. A duração será de 90 minutos. Além dos já entrevistados Paulo Caleffi, Sérgio Canozzi e Galdimir Chiele e Abrahão, Marcelo Marques responderá a perguntas de comunicadores do Grupo RBS.

Eles estão sendo questionados sobre grandes temas que envolvem a vida do Grêmio, como Arena, Estádio Olímpico, Conselho de Administração, apoiadores da campanha, departamento de futebol, SAF, finanças, futebol feminino, categorias de base e eleição para renovação do Conselho Deliberativo.

Confira o calendário de entrevistas: