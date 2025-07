Da euforia pela aquisição da Arena às vaias pela eliminação: a primeira noite do torcedor gremista como dono do estádio

Será preciso mais do que a posse do estádio para ganhar a confiança do torcedor gremista. Ficou claro no empate em 1 a 1 com o Alianza Lima, na noite desta quarta-feira (23). Os 46 mil presentes na Arena do Grêmio resistiram ao máximo até a insatisfação extrema ser externa na eliminação nos playoffs da Copa Sul-Americana.

Vaias mais sonoras foram disparadas apenas quando o pão da classificação abatumou com o gol de Barcos, nos acréscimos.

A boa vontade foi grande para que o torcedor tricolor fosse o fermento para o futebol gremista crescer. Não foi o suficiente.

A torcida foi recepcionada com as chaves da Arena na entrada do estádio. Milhares delas feita em papel foram distribuídas pela direção. Do lado de dentro, os telões estampavam um "Bem-vindos à nossa casa". Todos nas arquibancadas entenderam a necessidade de marcar a noite com presença e apoio no primeiro jogo do clube como gestor da Arena.

Ares de Olímpico ecoaram. "Querência amada", música que embalou os títulos dos anos 1990 ecoou antes da partida. Já no pré-jogo o orgulho de ser dono da casa própria fez o grito na garganta sair mais forte do que a média do visto este ano na Zona Norte de Porto Alegre. O hino rio-grandense também fez parte da trilha sonora da noite fria.

O Grêmio nem tinha atacado com perigo, mas as primeiras manifestações de apoio efusivo explodiram. As chaves gigantes eram balançadas com animação. Apesar do futebol embolorado apresentado no gramado, as manifestações intensas de apoio vinham em ondas na tentativa de mudar a maré e aproximar o time do primeiro gol. Todos acompanhavam a partida em pé.

Palmas e vaias no final

Aos poucos, a energia arrefeceu. Os joelhos foram cansando. Alguns torcedores se sentaram, se encolheram para se esquentar em meio à baixa temperatura e ao futebol negativo da equipe de Mano Menezes.

Alguns exaltados, desfilaram uma coleção de impropérios em direção ao treinador na saída para o intervalo. Na volta para o segundo tempo, todos repactuaram o apoio quase incondicional.

Após a vibração pelo gol de Gustavo Martins, alguns murmúrios surgiram durante a troca de Villasanti por Edenilson. A insatisfação era pela atuação do Paraguaio? Pela entrada do reserva? Antes da resposta, todos se lembraram que o momento era ir em busca do segundo gol.

"Grêmioooooo, eu de dou a vidaaaa! Tua é a alegria do meu coraçãããããão" foi a música escolhida para retomada de foco.

Bastaram os dois primeiros lances de Edenilson para entender o CEP da insatisfação. Dois erros de passe do volante bastaram para alguns apupos surgirem.

O Grêmio foi pressionando, encurralando o Alianza. O time não impediu que ninguém sentasse. Não teve tempo. Ficou em pé até Barcos empatar nos acréscimos. Não havia mais tempo para buscar os pênaltis, então não havia motivos para sentar.

Mano Menezes estava de cócoras quando aplausos foram ouvidos. Não era para ele. Algumas tímidas palmas surgiram. Eram para Barcos, ex-jogador gremista.

Os torcedores colocaram suas chaves no bolso e foram embora vaiando bastante – a imortalidade havia sido gasta contra o São Raimundo-RR e o Athletic-MG na Copa do Brasil. Estão felizes com a casa própria, mas também querem um time para chamar de seu.