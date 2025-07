"Culpa minha hoje", admite Kannemann após derrota do Grêmio para o Cruzeiro no Brasileirão

Kannemann disse ser responsável por erros que culminaram com a derrota do Grêmio.

O retorno do Brasileirão não foi positivo para o Grêmio. Em duelo contra o Cruzeiro, neste domingo (13), o Tricolor perdeu por 4 a 1 no Mineirão, em Belo Horizonte.

A atuação abaixo do esperado, após um longo período de treinamentos, gerou críticas a boa parte do elenco. Em entrevista após o jogo, porém, o zagueiro Kannemann assumiu a responsabilidade pelos erros.

Agora, o Grêmio volta suas atenções para o jogo contra o Alianza Lima, pela Sul-Americana. Os times duelam na quarta-feira (16), às 21h30min, no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima.

