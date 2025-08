Cristaldo se recupera e será novidade no grupo do Grêmio contra o Fortaleza

Argentino participou do treino desta segunda-feira (28). Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

O técnico do Grêmio, Mano Menezes, terá um reforço no grupo para a partida desta terça-feira (29), contra o Fortaleza. Recuperado de desgaste muscular, o meia Cristaldo é atração na lista de relacionados e disputará posição com Riquelme no meio-campo.

Ainda assim, a tendência é pela manutenção do garoto no time titular, com o argentino iniciando no banco de reservas. O time foi definido na tarde desta segunda-feira (28), em atividade com portões fechados.

O principal mistério está no meio-campo, onde Villasanti, com dores no púbis, disputa posição com Alex Santana. No mais, Mano será obrigado a promover pelo menos mais duas mudanças na equipe.

Com a venda de Igor Serrote para o futebol árabe, o zagueiro Gustavo Martins deve voltar a ser lateral-direito. Com isso, o Tricolor voltará a ter uma dupla de zaga formada por dois canhotos: Wagner Leonardo e Kannemann.

A possível escalação

Pavon deve dar lugar ao garoto Alysson na ponta direita. O provável time do Grêmio tem: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti (Alex Santana) e Riquelme; Alysson, Braithwaite e Cristian Olivera.

O jogo contra o Fortaleza está marcado para esta terça, às 20h30min, na Arena. A partida é válida pela 14ª rodada do Brasileirão.

