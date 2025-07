Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio no empate com o Vasco

Arte GZH

O Grêmio empatou com o Vasco em 1 a 1 neste sábado (19). No São Januário, Lucas Freitas abriu o placar para os donos da casa e Gustavo Martins colocou a igualdade no placar.

Dentro de campo, o grande destaque gremista foi Tiago Volpi. O goleiro tricolor fez, ao menos, seis defesas importantes. Por outro lado, a linha de meio de campo e o ataque foram pouco efetivos.

O Grêmio volta a campo na quarta-feira (23), quando enfrenta o Alianza Lima pela partida de volta da Copa Sul-Americana. Na Arena, precisa reverter a derrota por 2 a 0 no Peru.

Veja como foram os jogadores do Grêmio

Tiago Volpi

Garantiu um ponto para o Grêmio em São Januário. Três grandes defesas no segundo tempo. Nota 7,5

Gustavo Martins

Fez o gol que evitou um vexame para o Tricolor. Nota 6,5

Wagner Leonardo

Uma partida segura pelo seu lado da defesa. Nota 6

Kannemann

Travou combate com Vegetti. Perdeu mais em lances de bola parada. Nota 6

Marlon

Mais uma vez jogou preso ao setor defensivo. Nota 6

Dodi

Tentou cobrir os muitos espaços que apareceram para os jogadores do Vasco. Nota 6

Alex Santana

Parece fora do condicionamento físico necessário. Cansou e precisou sair. Nota 5

Alysson

Arriscou algumas escapadas no primeiro tempo. Correu mais em direção ao gol de Volpi do que para atacar o gol do Vasco. Nota 5

Edenilson

Cumpriu a tarefa dada. Mas não é armador. E nem ajudou como precisava na marcação. Nota 5

Cristian Olivera

Um chute perigoso no primeiro tempo. E só. Nota 5,5

Braithwaite

Sacrificado novamente pela proposta de jogo. Quase não tocou na bola. Nota 5,5

Villasanti

Competiu, mesmo que não esteja em bom momento técnico. Nota 6

Cristaldo

Participação praticamente nula na partida. Nota 5,5

Pavon

Não se escondeu do jogo. Acertou o cruzamento para Gustavo Martins marcar. Nota 6,5

Riquelme

Tentou ser opção para o lado esquerdo de ataque. Pouco acionado. Nota 6

André Henrique

Quase marcou um golaço. Tentou aproveitar a velocidade para contra-atacar. Nota 6

Como foi o Vasco?

Vegetti poderia ter feito os gols que dariam a vitória para sua equipe. Mas o centroavante argentino parou em uma tarde inspirada de Tiago Volpi.