Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na vitória sobre o São José-RS

Alysson abriu o placar aos 16 minutos de jogo. Dodi fez o passe alto pela direita da área e a bola encontrou a canhota do jovem atacante no ar para a finalização.

Poucos minutos depois, foi a vez de Amuzu marcar, com assistência de Alysson. Ainda no primeiro tempo um pênalti foi marcado por falta em Arezo, mas Cristaldo desperdiçou a chance de ampliar o placar.

Veja como foram os jogadores do Grêmio

Tiago Volpi

Duas saídas estranhas em cruzamentos. Uma boa defesa no segundo tempo. Nota 6

Gustavo Martins

Marcou com atenção e subiu ao ataque quando viu espaços. Nota 6

Jemerson

Levou vantagem no embate físico contra os atacantes do Zequinha. Nota 6

Wagner Leonardo

Lucas Esteves

Alex Santana

Ditou o ritmo da saída de bola do Grêmio. Nota 6,5

Dodi

Alysson

Cristaldo

Perdeu um pênalti no final do primeiro tempo. Apareceu um pouco mais do que em outros jogos. Nota 5,5