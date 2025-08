Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na vitória sobre o Fortaleza

Veja as notas dos jogadores do Grêmio na partida contra o Fortaleza.

O Grêmio voltou a vencer no Campeonato Brasileiro . Em jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão, o Tricolor superou o Fortaleza por 2 a 1 , na Arena.

Braithwaite fez os dois gols do Grêmio, enquanto Deyverson marcou para os adversários. Os três gols foram marcados na primeira etapa.

O Grêmio segue na 14ª colocação com 20 pontos. Agora, o time está a cinco pontos da zona de rebaixamento . Neste sábado (2), o time volta a jogar pela competição. O adversário é o Fluminense , em partida que ocorre às 21h, no Maracanã.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Tiago Volpi

Uma saída estranha em lance de Deyverson, mas salvou a vitória com grande defesa de cobrança de falta. Nota 7,5

Gustavo Martins

Acabou exposto no duelo contra Breno Lopes. Saiu machucado. Nota 4,5

Wagner Leonardo

Joga abaixo do seu potencial pelo lado direito. Nota 5,5

Kannemann

Marlon

Um início bom de primeiro tempo. Fez a jogada do pênalti sofrido por Alysson. Nota 6

Villasanti

Teve uma boa escapada ao final da partida. Mas jogou mais preocupado em marcar do que jogar. Nota 6

Dodi

Marcou com atenção. Poderia ter ajudado mais no setor ofensivo. Nota 6

Cristian Oliveira

Voltou muito abaixo do que já demonstrou da parada para o Mundial de Clubes. Volta 5

Riquelme

Alysson

O mais lúcido do setor ofensivo. Preocupou a defesa do Fortaleza. Nota 7

Braithwaite

Converteu bem os dois pênaltis. Boa movimentação no início do jogo. Nota 7.5

Camilo

Pavon

Competiu com a intensidade necessária. Nota 6

Edenilson

Entrou no final. sem nota

Como foi o adversário?

Lucas Sasha encontrou os espaços no meio-campo do Grêmio. O volante passou a noite trocando passes com os companheiros.