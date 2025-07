Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na eliminação da Copa Sul-Americana

Gustavo Martins e Barcos marcaram os gols da partida. Arte GZH

O Grêmio empatou com o Alianza Lima em 1 a 1 nesta quarta-feira (23), mas foi eliminado da Sul-Americana.

Em uma Arena efervescente para o primeiro jogo do estádio em posse do clube, o Grêmio teve uma atuação morna dentro de campo. No primeiro tempo, Braithwaite e Alysson arriscaram boas jogadas, mas não levaram perigo ao goleiro Viscarra. O jovem Riquelme, surpresa no meio-campo, mal tocou na bola.

O Grêmio abriu o placar saiu aos 10 minutos do segundo tempo. Marlon cobrou escanteio e o zagueiro Gustavo Martins, escalado na lateral, recebeu e bateu de primeira. No finalzinho da partida, a lei do ex se fez valer. Centroavante do Grêmio em 2013 e 2014, Barcos deixou tudo igual e acabou com as chances do Tricolor de alcançar o resultado.

O próximo compromisso do Tricolor é no sábado (26), contra o Palmeiras, às 21h, pela 17ª rodada do Brasileirão.

Veja como foram os jogadores do Grêmio

Tiago Volpi

Uma grande defesa no segundo tempo. Sem culpa no gol de empate. Nota 6,5

Gustavo Martins

Quase sem trabalho como defensor. Marcou um gol e incomodou os defensores do Alianza Lima em cruzamentos. Nota 6,5

Wagner Leonardo

Muito seguro nas antecipações. Demorou a acelerar a saída de bola. Nota 6

Kannemann

Soberano no duelo contra Guerrero. Nota 6

Marlon

Muito perigoso na cobrança de bolas paradas. Demorou a ser liberado para atacar. Nota 6

Dodi

Perdido para marcar tanto espaço aberto na frente da área do Grêmio. Nota 5,5

Villasanti

Não marcou com precisão e pouco acrescentou com a bola nos pés. Nota 4,5

Riquelme

Mostrou personalidade. Alguns momentos de brilho técnico. Nota 6

Braithwaite

Passou 80 minutos sem produzir. Duas chances nos últimos minutos. Nota 5

Alysson

Cresceu de rendimento quando o time teve mais jogadores no ataque. Nota 5,5

Cristian Olivera

Alheio ao jogo. Vítima do espaçamento do time. Abastecido apenas por chutões. Nota 4

André Henrique

Deu nova vida ao ataque. Conseguiu melhorar a produção do time. Nota 6,5

Edenilson

Entrou completamente fora do ritmo da partida. Nota 5

Pavon

Não se escondeu. Tentou jogadas pelo lado direito. Nota 6

Amuzu

Entrou no final. Sem nota

Alianza Lima

Após fazer apenas uma defesa no primeiro tempo, Viscarra foi fundamental para confirmar a classificação peruana. O goleiro salvou sua equipe nos minutos finais do segundo tempo.