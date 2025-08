Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na derrota para o Palmeiras

O Grêmio perdeu para o Palmeiras por 1 a 0 na noite deste sábado (26), pela 17ª rodada do Brasileirão . Fora de casa, o time de Mano Menezes sofreu gol logo cedo e não conseguiu reagir.

Com algumas alterações, o Grêmio melhorou no segundo tempo. Ainda assim, não o suficiente para alterar o placar.

Veja como foram os jogadores do Grêmio

Tiago Volpi

Sem culpa no gol. Uma defesa importante no segundo tempo. Nota 6

Igor Serrote

Começou com muitas dificuldades, mas cresceu de rendimento no decorrer da partida. Nota 6

Gustavo Martins

Mostrou segurança na dupla com Wagner Leonardo. Nota 6,5

Wagner Leonardo

Boas antecipações no duelo com Vitor Roque. Nota 6,5

Marlon

Mais uma vez ficou muito preso no campo de defesa. Nota 5,5

Dodi

Fez boas investidas no primeiro tempo. Mais preso na segunda etapa. Nota 6

Alex Santana

Pavon

Luta por todas as bolas. Teve a melhor chance de marcar do jogo. Nota 6

Riquelme

Joga com naturalidade. Falta parceria para fazer mais. Nota 6,5

Cristian Olivera

Outra noite em que o uruguaio apareceu mais como marcador do que no ataque. Nota 4,5

Braithwaite

Camilo

Melhorou a marcação na entrada da área. Pouco fez com a bola. Nota 5,5

Alysson

Foi menos intenso do que Pavon . Nota 5,5

Aravena

Seguiu no ritmo da atuação de Kike. Nota 5,5

Edenilson

Jardiel

Entrou no final. Sem nota.

Como foi o Palmeiras?

Facundo Torres marcou um belo gol no início da partida. Foi perigoso em algumas investidas contra a defesa gremista.

